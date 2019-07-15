Власти Сардинии начали эвакуировать людей из-за лесных пожаров

Новости мира: В связи с пожарами на острове Сардиния власти начали эвакуацию жителей.

Лесные пожары на итальянском острове Сардиния вынудили власти организовать эвакуацию жителей города Тортоли. Огонь уже достиг окраин этого населённого пункта и угрожает расположенным там кемпингам и частным домам.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Разрастанию площади пожара способствует сильный ветер. В тушении огня принимают участие пожарные вертолёты и самолёты. Дым поднимающийся над горящими лесами виден за несколько километров.

Лесные пожары бушуют также на юге Апеннинского полуострова. В регионе Апулия в субботу пожарные во время тушения огня обнаружили обугленный труп человека. Но что послужило причиной его смерти еще предстоит установить.