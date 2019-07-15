Генсек НАТО сообщил о разработке в РФ новой ядерной ракеты

Новости мира: Йенс Столтенберг: Россия создала новую ядерную ракету.

Россия разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и разместила ее - в зоне ее досягаемости Берлин, Франкфурт и Мюнхен.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Deutsche Welle.

Столтенберг не назвал точного места базирования оружия, однако подчеркнул, что это передвижная ракетная система, которую легко скрыть от систем слежения.

Генсек Североатлантического альянса считает, что Россия должна сделать все, чтобы сохранить жизнеспособность договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"В противном случае она будет нести полную ответственность за прекращение действия договора, в результате чего мир станет менее стабильным для всех нас", - указал Йенс Столтенберг добавив, что Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти".