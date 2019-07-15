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СМИ: Большинство врачей-иностранцев в Чехии родом из Словакии, Украины и РФ

СМИ: Большинство врачей-иностранцев в Чехии родом из Словакии, Украины и РФ
07:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира: Украина входит в тройку главных поставщиков врачей для Чехии.

Среди врачей-иностранцев, работающих в Чехии, больше всего медиков из Словакии, Украины и России.

Об этом информирует Радио Прага.

"По данным Врачебной палаты Чехии, в настоящее время в стране работает более 3200 врачей, получивших диплом за границей, в основном из Словакии, Украины и России. Далее идут Польша и Беларусь", - говорится в сообщении.

По мнению члена Врачебной палаты Михала Сойки, приток врачей из этих стран вызван худшим состоянием медицины у них на родине.

"Мы выгадаем от того, что эти специалисты выучат чешский язык и останутся здесь. Главное, чтобы мы не стали перевалочной станцией, через которую они уедут в Германию или Австрию", – цитирует эксперта Радио Прага.

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В этой связи отмечается, что при прохождении апробации врачи-иностранцы должны, помимо прочего, подтвердить свое знание чешского языка.

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Чехия, Медики, Заробитчане.
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