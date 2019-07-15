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Германия продолжает наращивать экспорт в Россию

Германия продолжает наращивать экспорт в Россию
10:42 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: Немецкий экспорт в Россию снова вырос, несмотря на санкции.

Несмотря на действующие санкции ЕС в отношении Москвы, показатели экспорта Германии в РФ несколько выросли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В 2018 году немецкие компании продали в Россию товаров на общую сумму 25,9 млрд евро - более чем на 130 млн евро выше, чем годом ранее.

Показатели экспорта отражают "в значительной степени развитие конъюнктуры в Российской Федерации", - указывается в документе.

В 2012 году, по данным правительства ФРГ, совокупный показатель немецкого экспорта в Россию составил 38,1 млрд евро, в 2013 году - 35,8 млрд евро. После введения европейских санкций в июле 2014 года этот показатель постепенно снижался и составил 21,6 млрд евро в 2016 году. В 2017 году немецкий экспорт в РФ снова начал расти.

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В июне Евросоюз в очередной раз - до 31 января 2020 года - продлил экономические санкции в отношении "специфических секторов российской экономики". Сначала штрафные меры были введены 31 июля 2014 года сроком на один год в ответ на действия России, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине. В сентябре 2014 года они были ужесточены.

Ограничительные меры ЕС в области экономики касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

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Германия, Экспорт, Россия, Санкции.
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