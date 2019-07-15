Возможное финансирование Россией партии Сальвини: реакция премьера Италии

Новости мира: Премьер Италии не считает, что "помощь" России партии главы МВД грозит правительству.

По мнению премьер-министра Италии Джузеппе Конте, расследование относительно возможного финансирования партии министра МВД Маттео Сальвини "Лига Севера" из России не угрожает дальнейшему существованию правительства.

Об этом Конте заявил в воскресенье, передает ANSA.

"Это было бы неправильно, с моей стороны сказать, что это (расследование относительно финансирования партии "Лига Севера - ред.") может угрожать существованию правительства", - сказал премьер-министр Италии.

Конте также добавил, что сейчас необходимо позволить работникам правоохранительных органов выполнять своё дело и не делать поспешных выводов.

Как сообщалось, на прошлой неделе издание BuzzFeed опубликовало записи переговоров представителей ультраправой итальянской партии "Лига Севера" с чиновниками Кремля, в ходе которых итальянцы якобы договаривались о финансовой поддержке.

Позднее Сальвини отверг эту информацию и пообещал судиться с американским изданием.

Со временем прокуратура Милана начала расследование относительно финансирования из России партии Сальвини "Лига Севера".