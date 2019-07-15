Скачать
Понедельник, 15.07.2019
Тейлор выразил солидарность США с крымскотатарским народом
Тейлор выразил солидарность США с крымскотатарским народом
Отчет ООН: в 2018 году каждый девятый человек в мире страдал от голода
Отчет ООН: в 2018 году каждый девятый человек в мире страдал от голода
У Реала появился свой "Месси" (Видео)
У Реала появился свой "Месси" (Видео)
День бухгалтера 2019: история профессионального праздника, поздравления
День бухгалтера 2019: история профессионального праздника, поздравления

ЕС допускает присоединение "третих стран" к "ядерному соглашению" с Ираном

ЕС допускает присоединение "третих стран" к "ядерному соглашению" с Ираном
22:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Федерика Могерини заявила, что к программе развития торговли с Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий могут присоединится третьи страны.

Сохранение "ядерного" соглашения с Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий было в центре внимания во время встречи европейских министров иностранных дел, при этом к программе развития торговли в рамках этого документа могут присоединиться представители третьих стран.

Об этом в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам заявила высокий представитель ЕС Федерика Могерини.

"Мы имеем единую позицию стран-членов о необходимости, с одной стороны, сделать имеющийся инструмент по поддержке торговых обменов, - INSTEX - более быстрым и более функциональным для легальной торговли с Ираном. Определенное количество стран ЕС продемонстрировали желание стать участниками этого инструмента, существует также возможность присоединиться для стран — не членов ЕС. С другой стороны, мы будем продолжать работать с Ираном для его возвращения до полного выполнения условий ядерного соглашения", - подчеркнула высокий представитель ЕС. 

Иран готов к переговорам по СВПД: Рухани озвучил условия

При этом она воздержалась от ответа на вопрос журналистов, смогут ли "третьи страны" присоединиться к торговле с Ираном по программе INSTEX, а также по объемам вероятных торговых операций с ними. 

"Я не могу назвать такие страны, а также учреждения, которые имеют такое желание, в интересах защиты их коммерческих интересов. Это же касается и третьих стран. Они могут сделать это, если будут иметь такое желание, но это не наши полномочия - объявлять такую информацию", - сказала Могерини.

"Мы знаем, что все наши усилия не достигнут уровня компенсации (потерь), которые являются результатами решения США (о возобновлении экономических санкций против Ирана). Что мы делаем — мы пытаемся смягчить эти последствия с использованием рыночных инструментов, имеющихся в распоряжении стран-членов ЕС. Мы делаем все, что от нас зависит. Надеемся, что этого хватит для общественного мнения в Иране и для власти Ирана, чтобы понять, что мы остаемся преданными обязательствам по СВПД", - добавила представитель ЕС.

Она отдельно подчеркнула, что сохранение СВПД отвечает интересам ЕС, интересам глобальной безопасности в мире, интересам самого Ирана, который осуществит необходимые шаги для возвращения к полному выполнению упомянутого Плана действий. По ее словам, уход Ирана от таких обязательств, который произошел в течение нескольких прошлых недель, не является необратимым и может быть скорректирован.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Иран, Федерика Могерини, Ядерное соглашение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Переоборудование в Раде: нардепам в ближайшее время дадут "сенсорные кнопки"
02 Суд разрешил кандидату с гражданством Израиля участвовать в выборах
03 Порошенко: новая люстрация отвлекает от возврата во власть соратников Януковича
04 Порошенко: У нас есть кандидатура премьера
05 Порошенко: Наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп отказывается верить данным соцопросов о предстоящих выборах Президента США
Трамп отказывается верить данным соцопросов о предстоящих выборах Президента США
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.07 - 14.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Из-за торговой войны с США рост экономики Китая опустился до уровня 1990-х годов
Из-за торговой войны с США рост экономики Китая опустился до уровня 1990-х годов
Atlas Weekend 2019: чем запомнился один из самых музыкальных событий этого года
Atlas Weekend 2019: чем запомнился один из самых музыкальных событий этого года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь