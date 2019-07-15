ЕС допускает присоединение "третих стран" к "ядерному соглашению" с Ираном

Новости мира: Федерика Могерини заявила, что к программе развития торговли с Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий могут присоединится третьи страны.

Сохранение "ядерного" соглашения с Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий было в центре внимания во время встречи европейских министров иностранных дел, при этом к программе развития торговли в рамках этого документа могут присоединиться представители третьих стран.

Об этом в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам заявила высокий представитель ЕС Федерика Могерини.

"Мы имеем единую позицию стран-членов о необходимости, с одной стороны, сделать имеющийся инструмент по поддержке торговых обменов, - INSTEX - более быстрым и более функциональным для легальной торговли с Ираном. Определенное количество стран ЕС продемонстрировали желание стать участниками этого инструмента, существует также возможность присоединиться для стран — не членов ЕС. С другой стороны, мы будем продолжать работать с Ираном для его возвращения до полного выполнения условий ядерного соглашения", - подчеркнула высокий представитель ЕС.

При этом она воздержалась от ответа на вопрос журналистов, смогут ли "третьи страны" присоединиться к торговле с Ираном по программе INSTEX, а также по объемам вероятных торговых операций с ними.

"Я не могу назвать такие страны, а также учреждения, которые имеют такое желание, в интересах защиты их коммерческих интересов. Это же касается и третьих стран. Они могут сделать это, если будут иметь такое желание, но это не наши полномочия - объявлять такую информацию", - сказала Могерини.

"Мы знаем, что все наши усилия не достигнут уровня компенсации (потерь), которые являются результатами решения США (о возобновлении экономических санкций против Ирана). Что мы делаем — мы пытаемся смягчить эти последствия с использованием рыночных инструментов, имеющихся в распоряжении стран-членов ЕС. Мы делаем все, что от нас зависит. Надеемся, что этого хватит для общественного мнения в Иране и для власти Ирана, чтобы понять, что мы остаемся преданными обязательствам по СВПД", - добавила представитель ЕС.

Она отдельно подчеркнула, что сохранение СВПД отвечает интересам ЕС, интересам глобальной безопасности в мире, интересам самого Ирана, который осуществит необходимые шаги для возвращения к полному выполнению упомянутого Плана действий. По ее словам, уход Ирана от таких обязательств, который произошел в течение нескольких прошлых недель, не является необратимым и может быть скорректирован.