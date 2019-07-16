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Противоречия между ЕС и Турцией из-за буровых работ вблизи Кипра продолжают нарастать

Противоречия между ЕС и Турцией из-за буровых работ вблизи Кипра продолжают нарастать
09:11 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: ЕС планирует введение санкций против Турции за незаконную, по его мнению, буровой активности вблизи Кипра. Турция осудила такое заявление и прекращать добычу нефти и газа в регионе не собирается.

Совет ЕС решил наказать Турцию из-за незаконной, по его мнению, буровой активности в исключительной экономической зоне Кипра.

Об этом говорится в выводах Совета ЕС.

"В свете продолжающейся незаконной буровой деятельности Турции Совет постановляет приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушный транспорт, соглашается пока не проводить Совет ассоциации и дальнейшие заседания высокого уровня между ЕС и Турцией. Совет приветствует предложение комиссии о сокращении объема помощи Турции к вступлению в ЕС на период до 2020 года и предлагает Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции" - говорится в выводах.

Кроме того, Совет ЕС поручил Высокому представителю ЕС и Еврокомиссии продолжить работу над целевыми мерами против Турции через буровые работы возле Кипра.

"Совет будет внимательно следить за развитием событий и вернется к этому вопросу в случае необходимости", - говорится в выводах.

По данным СМИ, Совет ЕС отложил оглашение решения о наказании Турции по просьбе ее главы МИД – чтобы не портить третью годовщину неудачной попытки переворота.

В ответ Турция осудила решение ЕС о приостановке переговоров высокого уровня между Брюсселем и Анкарой и заявила, что не прекратит буровую деятельность вблизи Кипра.

Ведомство отмечает, что решение ЕС не повлияет на намерения Турции продолжать свою деятельность в восточном Средиземноморье. 

Турция, как в заявляют в МИД, продолжит защищать свои права и права киприотов-турок и активизирует свою деятельность в этом направлении.

ЕС готов пересмотреть Энергетическую Хартию

"Это решение показывает, насколько предвзято Европейский Союз относится к кипрскому вопросу, поскольку киприоты-турки, которые имеют равные права на природные ресурсы острова, не упоминаются и игнорируются", - отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве. 

По словам МИД Турции, это решение является последним примером того, как "греки и греки-киприоты злоупотребляют членством в ЕС в соответствии со своими максималистскими позициями и как другие страны ЕС становятся инструментом для осуществления этого злоупотребления".

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Греция, Кипр, ЕС, Турция, Добыча ископаемых.
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