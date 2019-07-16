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МИД Великобритании: Ассанжа не экстрадируют в страны со смертной казнью

МИД Великобритании: Ассанжа не экстрадируют в страны со смертной казнью
11:04 Сегодня Телеграф

Новости мира: МИД Великобритании: основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет выдан ни одной стране, в которой действует смертная казнь.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан на пресс-конференции по итогам встречи в Кито с министром иностранных дел Эквадора Хосе Валенсией, передает УНН.

"Основатель WikiLeaks не будет выдан ни одной стране, где применяется смертная казнь. Между двумя странами (Великобританией и Эквадором) было достигнуто согласие об этом", — приводит в понедельник слова Данкана агентство EFE.

Напомним, Ассанж в 2006 году основал WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности многих правительств, в том числе и США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там непрерывно в течение почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британской власти в 2018 году.

Экстрадиция Ассанжа: Великобритания дала ответ США

1 мая Лондонский суд приговорил Ассанжа до 50 недель заключения за нарушение условий освобождения под залог. Идет также рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениями, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.

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Wikileaks, Великобритания, Суд, Джулиан Ассанж, Смертная казнь, Хакерство.
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