Венгрия готовит €50 млн на улучшение отношений с Украиной

Новости мира: Венгрия продолжает ожидать формирования нового состава правительства Украины для решения "языкового вопроса".

Венгрия снимет вето на переговоры Украины с НАТО после возвращения закарпатским венграм права на обучение на родном языке и предоставит €50 милн на развитие пограничной инфраструктуры.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на пресс-конференции 16 июля в Институте им. Ференца Ракоци II в Берегово, сообщает корреспондент.

"Новый этап в отношениях Украины и Венгрии возможен только после выборов в парламент. Мы откровенно надеемся на то, что в Киеве складывается такая ситуация в парламенте, что сделает возможным значительное улучшение отношений между нашими странами," - сказал Сиярто.

Он добавил, что венгры разработали план по улучшению отношений между Украиной и Венгрией.

"У нас есть план, как именно надо улучшать эти отношения, но для этого нам нужны и украинские власти. Как только они вернут венгерской общине ее права на обучение на родном языке, мы сможем наладить очень интенсивное экономическое сотрудничество на благо двух стран. Мы имеем на это €50 млн. С этих денег можно развивать инфраструктуру, в частности, мы готовы построить 4 новых КПП на границе между Венгрией и Украиной, а также наладить сотрудничество комиссий в вопросах нацменьшинств, экологических вопросах", - подчеркнул глава МИД Венгрии, пообещав снять вето на переговоры между Украиной и НАТО.

Как сообщалось, венгерско-украинские отношения в очередной раз обострились после того, как Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В Венгрии негативно отреагировали на принятие этого закона.

Ранее венгерская сторона также резко критиковала принятие закона Украины об образовании 5 сентября 2017 года, который, среди прочего, выделяется рядом нововведений, в том числе и более широким внедрением украинского государственного языка, включая в учебных заведениях национальных меньшинств.

Несмотря на многочисленные попытки венгерской и украинской сторон урегулировать спорные вопросы дипломатическим путем, полного взаимопонимания достичь не удалось. Официальный Будапешт пытается блокировать евроатлантические инициативы Украины. За последние годы контакты происходили преимущественно на уровне руководителей внешнеполитических ведомств Венгрии и Украины – Петера Сиярто и Павла Климкина.