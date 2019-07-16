Скачать
Вторник, 16.07.2019
Языковая статья образовательного закона соответствует Конституции
Языковая статья образовательного закона соответствует Конституции
Омбудсмены обменялись списками заключенных в России и Украине
Омбудсмены обменялись списками заключенных в России и Украине
Официально: Малиновский - игрок Аталанты
Официально: Малиновский - игрок Аталанты
Иванка Трамп поразила поклонников белоснежными нарядами
Иванка Трамп поразила поклонников белоснежными нарядами

Санду на встрече с Меркель: Мы вернем Молдову на европейский путь

Санду на встрече с Меркель: Мы вернем Молдову на европейский путь
17:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Новое правительство Молдовы взяло курс на евроинтеграцию для выведения страны из "серой зоны".

Премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила о планах восстановить имидж республики в качестве проевропейского государства.

"Новое правительство Молдовы намерено возродить идеалистичный план изменить страну, чтобы впоследствии республика была принята в качестве надежного члена ЕС", - сказала Санду в Берлине на совместной с Ангелой Меркель пресс-конференции, которая транслировалась на странице правительства Молдовы в социальных сетях.

Она выразила сожаление, что "действия предыдущих властей превратили Молдову из европейской истории успеха в серую зону, контролируемую теневым олигархическим режимом".

"Но нам удалось победить режим и остановить падение Молдовы. Однако предстоит много работы - необходимо восстановить государство, вернуть доверие граждан и стратегических партнеров. Мы должны очистить республику от коррупции и различных схем, вернуть государственные институты на службу народа. Власти республики добьются назначения неаффилированных профессионалов на ключевые должности - генпрокурора, в Национальный центр по борьбе с коррупцией и Конституционный суд", - сказала премьер.

По словам Санду, "конечно, процесс кардинальных перемен не будет быстрым, но здесь важны мотивы, которые послужат ориентиром на выбранном пути".

"Мы вернем Молдову на европейский путь - от заявлений к реальным изменениям. И как никогда в этом мы нуждаемся в поддержке ЕС с тем, чтобы обеспечить превращение республики в успешное европейское государство", - подчеркнула премьер.

Додон обратился к США с просьбой поддержать нейтралитет Молдовы

Комментируя дальнейшие шаги на пути евроинтеграции Молдовы, Санду отметила, что "существует Соглашение об ассоциации с ЕС, требования которого РМ должна выполнить".

"Предыдущие власти, к сожалению, строили свою систему отличную от европейской, но мы останемся приверженными взятым обязательствам. И если добьемся прогресса, Молдовы будет в гораздо более выгодном положении, чтобы обсуждать дальнейшие шаги на пути к интеграции в ЕС", - сказала Санду.

Премьер Молдовы находится во вторник с официальным визитом в Берлине. Это ее четвертый зарубежный визит за месяц пребывания в должности. Ранее она посетила Бухарест, Брюссель и Киев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Молдова, Ангела Меркель, Майя Санду.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем бухгалтера в Украине
02 Гороскоп на сегодня, 16 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 16 июля - Маков день, Мокий и Демид
04 День бухгалтера 2019: история профессионального праздника, поздравления
05 Погода на 16 июля: по всей территории Украины пройдут дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский посетит Польшу 1 сентября с официальным визитом
Зеленский посетит Польшу 1 сентября с официальным визитом
Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США
Австрия разрешила экстрадицию Фирташа в США
Климкин: Можем ООН наш язык как официальный предложить
Климкин: Можем ООН наш язык как официальный предложить
Какая стоимость продуктов по состоянию на 16 июля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 16 июля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь