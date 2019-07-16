Санду на встрече с Меркель: Мы вернем Молдову на европейский путь

Новости мира: Новое правительство Молдовы взяло курс на евроинтеграцию для выведения страны из "серой зоны".

Премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила о планах восстановить имидж республики в качестве проевропейского государства.

"Новое правительство Молдовы намерено возродить идеалистичный план изменить страну, чтобы впоследствии республика была принята в качестве надежного члена ЕС", - сказала Санду в Берлине на совместной с Ангелой Меркель пресс-конференции, которая транслировалась на странице правительства Молдовы в социальных сетях.

Она выразила сожаление, что "действия предыдущих властей превратили Молдову из европейской истории успеха в серую зону, контролируемую теневым олигархическим режимом".

"Но нам удалось победить режим и остановить падение Молдовы. Однако предстоит много работы - необходимо восстановить государство, вернуть доверие граждан и стратегических партнеров. Мы должны очистить республику от коррупции и различных схем, вернуть государственные институты на службу народа. Власти республики добьются назначения неаффилированных профессионалов на ключевые должности - генпрокурора, в Национальный центр по борьбе с коррупцией и Конституционный суд", - сказала премьер.

По словам Санду, "конечно, процесс кардинальных перемен не будет быстрым, но здесь важны мотивы, которые послужат ориентиром на выбранном пути".

"Мы вернем Молдову на европейский путь - от заявлений к реальным изменениям. И как никогда в этом мы нуждаемся в поддержке ЕС с тем, чтобы обеспечить превращение республики в успешное европейское государство", - подчеркнула премьер.

Комментируя дальнейшие шаги на пути евроинтеграции Молдовы, Санду отметила, что "существует Соглашение об ассоциации с ЕС, требования которого РМ должна выполнить".

"Предыдущие власти, к сожалению, строили свою систему отличную от европейской, но мы останемся приверженными взятым обязательствам. И если добьемся прогресса, Молдовы будет в гораздо более выгодном положении, чтобы обсуждать дальнейшие шаги на пути к интеграции в ЕС", - сказала Санду.

Премьер Молдовы находится во вторник с официальным визитом в Берлине. Это ее четвертый зарубежный визит за месяц пребывания в должности. Ранее она посетила Бухарест, Брюссель и Киев.