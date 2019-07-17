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Среда, 17.07.2019
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В Испании ослов выкрасили в зебр: защитники животных возмущены

В Испании ослов выкрасили в зебр: защитники животных возмущены
14:44 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости мира: Защитники животных в Испании подали жалобу из-за жестокого обращения, ведется расследование.

В Испании возник скандал из-за жестокого обращения с животными после того, как двух ослов перекрасили в зебр для тематической вечеринки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Двух животных, окрашенных в черные и белые полосы, было снято на видео на пляже возле городка Вехер-де-ла-Фронтера в регионе Кардис. Автор видео сообщил об инциденте защитников животных.

На сайте Andalucía Informaciónsaid сказано, что животные были элементом свадьбы, которая проходила там в субботу в стиле африканской саванны.

Местные СМИ сообщили, что животные прибыли на пляжный бар в субботу утром. Там их покрасили, и они провели день под палящим солнцем.

Жалобу о жестоком обращении с животными было подано в местное отделение сельскохозяйственного органа Oficina Comarcal Agraria.

Спецподразделение гражданской гвардии, занимающееся охраной дикой природы и животных, заявило, что начало собственное расследование.

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Испания, Скандал, Защитники животных, Жирафы, Ослы.
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