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В Германии вступила в должность новая министр обороны

В Германии вступила в должность новая министр обороны
16:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Новым министром обороны стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, председатель Христианско-демократического союза, получила удостоверение министра обороны, став вторым в истории Германии главой бундесвера-женщиной.

Церемония состоялась в среду в Берлине в президентском дворце Бельвю.

"Вы принимаете пост министра обороны, пост, который подразумевает самую большую ответственность за безопасность нашей страны и готовность нашей обороны. Нашей стране нужен сильный бундесвер", - заявил вице-президент Бундесрата Михаэль Мюллер, вручая удостоверение.

Он отметил масштабность и сложность задач, стоящих перед новым министром, и пожелал ей успехов на этом посту. 

Мюллер также поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за 14 лет работы в правительстве и за службу на посту руководителя бундесвера с конца 2013 года и начатые ею реформы армии, в частности, за создание в бундесвере службы киберобороны. Он отдал должное ее усилиям по улучшению финансирования армии, что необходимо с точки зрения выполнения обязательств перед НАТО и партнерами в свете новых внешних угроз. Вице-президент Бундесрата напомнил о заслугах бывшего министра обороны в консолидации стран ЕС в сфере обороны.

Мюллер также использовал возможность, чтобы поздравить Ангелу Меркель с 65-летием.

Необычность церемонии состояла в том, что ее проводил не федеральный президент (во время церемонии он отсутствовал в Берлине - ред.). 

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Следует отметить также, что на церемонии все три дамы слушали выступление Михаэля Мюллера сидя. Протокол был изменен в связи с тем, что несколько дней назад Ангела Меркель на такой же церемонии вручения удостоверения новому министру юстиции почувствовала себя нехорошо.

Накануне фон дер Ляйен была избрана президентом Европейской комиссии. В декабре 2013 года она стала первой женщиной-министром обороны ФРГ.

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Германия, Бундесвер, Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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