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На суд по делу MH17 Великобритания готова выделить £ 100 тыс

На суд по делу MH17 Великобритания готова выделить £ 100 тыс
20:29 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Великобритания выделяет £ 100 тыс для формирования суда по делу MH17.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что страна выделит 100 тысяч фунтов стерлингов на формирование специального суда в Гааге, который будет судить виновных в сбивании малайзийского боинга MH17.

Об этом говорится в заявлении министра, обнародованном 17 июля на сайте правительства.

"Пять лет назад произошла страшная трагедия, когда самолет MH17 был сбит над восточной Украиной. 298 невинных людей, в том числе 10 британцев, погибли", - заявил Хант. 

Он выразил соболезнования родным и близким всех погибших и заявил о поддержке усилий Объединенной следственной группы и властей Нидерландов по восстановлению справедливости в отношении погибших.

"Вот почему мы вносим финансовый взнос в размере 100 тысяч фунтов стерлингов в формирование специализированного уголовного суда в Гааге, чтобы помочь обеспечить, чтобы семьи и друзья жертв получили ответы, чтобы виновные в этом ужасном преступлении были привлечены к ответственности", - заявил глава МИД Великобритании. 

Он добавил, что Великобритания продолжает поддерживать Австралию и Нидерланды в их призыве к российскому правительству взять на себя государственную ответственность за сбивание рейса MH17. "Пришло время России в полной мере сотрудничать с обвинением, и в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН предоставить запрашиваемую помощь", - добавил Хант.

Пятилетие катастрофы MH17: РФ заявила о готовности сотрудничать со следствием

19 июня этого года следственная группа назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот"). 

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.

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Великобритания, Суд, Нидерланды, РФ, MH17, Дело MH17, Джереми Хант, Гааса.
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