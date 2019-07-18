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Разгон демонстрантов в Тбилиси: прокуратура Грузии допросила главу МВД

Разгон демонстрантов в Тбилиси: прокуратура Грузии допросила главу МВД
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Глава МВД Грузии дал показания о разгоне протестующих в Тбилиси.

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария был допрошен прокуратурой по делу о силовом разгоне акции протеста в Тбилиси в ночь на 21 июня.

Об этом сообщает Rustavi 2.

"В прокуратуре Грузии состоялся допрос министра внутренних дел, на котором, как утверждает Георгий Гахария, было много вопросов, министр ответил на все вопросы", - говорится в сообщении.

По словам Гахарии, сейчас правительство беспокоится о том, чтобы предоставить людям, раненым 20-21 июня, надлежащую помощь.

"Главное беспокойство МВД или меня лично - это позаботиться о наших гражданах, которые пострадали от насильственных противоправных действий во время этих событий. Кроме того, для нас чрезвычайно важно осуществить расследование в министерстве внутренних дел, что раскроет всех организаторов этих действий, которые превратили мирную демонстрацию на акт насилия", - сказал министр внутренних дел Грузии.

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Как сообщалось ранее, в столице Грузии Тбилиси 20 июня начались протесты после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

20 июня протесты переросли в столкновения протестующих с полицией. 21 июня через эти события в отставку подал председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, удовлетворив одно из требований митингующих.

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Грузия, Протесты, Тбилиси, Георгий Гахария.
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