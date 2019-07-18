В ЕС не смогли договорится о плане распределения мигрантов

Новости мира: Министры внутренних дел ЕС не смогли договориться о специальном механизме распределения просителей убежища.

Франция и Германия на неформальных переговорах в Хельсинки возглавили усилия по согласованию временного соглашения между государствами-членами ЕС о распределении искателей убежища, спасенных в Средиземном море.

В соответствии с предложением, решения о том, сколько просителей убежища принимает каждая страна, должны приниматься в каждом конкретном случае.

Но дискуссия, которая началась поздно вечером в среду, имела "совершенно разные мнения", министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанье: "Одни министры отказываются принимать мигрантов, другие призывают к солидарности, а многие выражают обеспокоенность по поводу создания стимула для увеличения числа попыток отправляться в Европу".

Министр сказал, что этот вопрос будет вновь обсуждаться на встрече министров иностранных дел и внутренних дел в Париже в понедельник, добавив, что цель заключалась в том, чтобы привлечь около 15 стран к созданию специального механизма.

В прошлом Италия принимала большинство прибывающих, но популистское правительство Рима ведет жесткую антимиграционную политику, требуя, чтобы другие государства-члены принимали часть мигрантов.

"Министры из нескольких стран высоко оценили политику Италии по защите границ, которая привела к резкому сокращению числа прибывающих в Европу и числа смертей в Средиземном море", - написал глава МВД Италии Маттео Сальвини во время переговоров.

Согласно заявлению, опубликованному офисом Сальвини в четверг, Франция и Германия настаивали на документе, в котором говорится, что средиземноморские государства несут главную ответственность за прием спасенных в море мигрантов. Италия и Мальта отвергли это.

Офис Сальвини заявил, что существует риск того, что только лица, ищущие убежища, будут перераспределены в другие страны ЕС, в результате чего Италия и Мальта будут иметь "нелегалов", которых будет трудно репатриировать.

В заявлении говорится, что в сентябре на Мальте состоятся новые дискуссии между Италией, Францией, Германией, Мальтой и Финляндией.