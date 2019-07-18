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В случае жесткого Brexit Великобритания потеряет £30 млрд госзаимствований

В случае жесткого Brexit Великобритания потеряет £30 млрд госзаимствований
17:29 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Объем государственных заимствований Великобритании может удвоиться в следующем году, если страна выйдет из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Бюро по вопросам бюджетной ответственности (OBR) заявило, что заимствования составят почти 60 млрд фунтов стерлингов, если Великобритания выйдет без соглашения. Если же страна выйдет из ЕС с соглашением, то сумма составит 29,3 млрд фунтов стерлингов.

Этот сценарий основан на предположениях о том, что Brexit без соглашения вызовет рецессию в Великобритании.

Великобритания планирует покинуть Европейский Союз 31 октября. Вероятность жесткого Brexit велика, поскольку оба претендента на кресло премьера заявили, что они будут готовы покинуть ЕС без соглашения. 

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Делая свой прогноз, OBR использовало анализ МВФ, который показывает, что экономика Великобритании сократится на 2% в 2020 году в случае выхода без соглашения. 

Это произойдет, поскольку на товары, которыми страна торгует с ЕС, будут наложены тарифы в размере 4%

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Великобритания, Brexit, Государственные заимствования.
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