Скачать
Пятница, 19.07.2019
В ОПУ предлагают освободить Вышинского параллельно с Сенцовым
В ОПУ предлагают освободить Вышинского параллельно с Сенцовым
У Зеленского оценили вероятность успеха в переговорах с Путиным
У Зеленского оценили вероятность успеха в переговорах с Путиным
Теофимо Лопес: Я боксер главных боев вечера и это не изменится
Теофимо Лопес: Я боксер главных боев вечера и это не изменится
Афиша интересных событий в Украине на 20-21 июля
Афиша интересных событий в Украине на 20-21 июля

Альтернатива российскому газу: Дания дала зеленый свет трубе из Норвегии в Польшу

Альтернатива российскому газу: Дания дала зеленый свет трубе из Норвегии в Польшу
01:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Дания дала первое разрешение трубе Baltic Pipe, которой Польша хочет снизить зависимость от Газпрома.

Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое одобрение от властей Дании, в то время как королевство затягивает согласование строительства газопровода "Газпрома" "Северный поток 2".

Датское агентство по охране окружающей среды выдало разрешение на строительство выхода газопровода на сушу на восточном побережье Дании. Решение было принято регулятором 12 июля и раскрыто на сайте проекта в четверг.

Теперь датский газотранспортный оператор Energinet может перейти к следующему этапу - получению разрешений от 13 муниципалитетов по сухопутной трассе магистрали. Газопроводу также требуется одобрение от Датского энергетического агентства в отношении морского участка в датских водах.

Тем временем Дания уже несколько лет не согласует заявку проектной компании "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG на прохождение морской магистрали в датских водах. Компания подала три заявки: одну (с кратчайшим маршрутом) на прохождение магистрали в территориальных водах, она повторяет ранее согласованный маршрут первого "Северного потока". Чтобы затянуть рассмотрение этой заявки, власти Дании приняли специальный закон, требующий согласования подобных заявок МИДом страны. Две других заявки проходят через исключительную экономическую зону Дании.

"Газпром" резко увеличил транзит газа через Украину

Проект Baltic Pipe, инициированный 20 лет назад, получил продвижение после одобрения в январе нового гранта ЕС в 215 млн евро в дополнение к ранее уже выделенным 51,8 млн евро.

Строительство газопровода мощностью 10 млрд куб. м в год должно начаться в следующем году, а его завершение ожидается к октябрю 2022 года . Это совпадет с окончанием долгосрочного контракта Польши с "Газпромом". Польская госкомпания PGNiG в течение последних 11 лет приобретает лицензии на добычу на норвежском континентальном шельфе с целью поставок в Baltic Pipe. Сейчас компания владеет акциями 25 лицензий в регионе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Дания, Норвегия, Северный поток-2, Baltic Pipe.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Парубий отреагировал на второй запрос Зеленского о внеочередной сессии ВРУ
03 В МИД РФ прокомментировали инициативу Зеленского о новом "нормандском формате"
04 В МИД Германии увидели положительные сигналы по Донбассу
05 Сийярто удивился протестам Украины из-за поездок венгерских политиков на Закарпатье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Государство в смартфоне&quot;: Зеленский спросил мнение украинцев
"Государство в смартфоне": Зеленский просит пройти опрос
Волкер раскритиковал указ Путина о паспортах России в ОРДЛО
Волкер раскритиковал указ Путина о паспортах России в ОРДЛО
НБУ: Смена руководства МВФ не повлияет на отношения Фонда с Украиной
НБУ: Смена руководства МВФ не повлияет на отношения Фонда с Украиной
Новый сезон шоу &quot;Танцы со звездами&quot;: чего ожидать от таинственной премьеры
Новый сезон шоу "Танцы со звездами": чего ожидать от таинственной премьеры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь