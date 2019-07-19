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Торгуют с Россией в обход санкций: Сийярто обвинил Германию и Францию в лицемерии

Торгуют с Россией в обход санкций: Сийярто обвинил Германию и Францию в лицемерии
00:45 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Глава МИД Венгрии напомнил, что Германия и Франция увеличивают торговлю с РФ, несмотря на санкции

Венгрия предлагает провести оценку влияния европейских санкций против РФ, так как страны Западной Европы наращивают торговлю с Москвой, несмотря на их внедрение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Венгрии Питер Сийярто в интервью "Голосу Америки".

"И здесь мы видим много лицемерия. Посмотрите на последние числа торговли между Францией и Россией, к примеру. Эта торговля выросла на 45% в течение двух последних лет подсанкционного режима. Торговля между Германией и Россией выросла на 29% за последние два года подсанкционного режима", - сказал Сийярто.

По его словам, Венгрия потеряла более 8 млрд долларов от возможностей экспорта с момента введения санкций.

"Поэтому здесь есть большое лицемерие, это, во-первых. А во-вторых, если вы посмотрите на результаты санкций, то думаю нам надо поднять вопрос, достигли ли эти санкции своей цели - экономически или политически", - добавил он.

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Сийярто подчеркнул, что Венгрия никогда не ветировала санкции и высказывались за территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Но когда речь идет о влиянии санкций, и когда речь идет о деталях торговли между западной Европой и Россией в последние годы, это надо учесть. По честному, без лицемерия и политкорректности", - сказал он.

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Германия, Франция, Россия, Санкции, Венгрия, Петер Сийярто.
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