Генерального директора грузинского канала "Рустави-2" уволили

Новости мира: В Грузии уволили гендиректора телеканала "Рустави-2".

Новый владелец телеканала, ведущий которого грубо обругал Путина в эфире, назначил генеральным директором своего юриста.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави-2" Ника Гварамия уволен со своей должности. Это произошло сразу после того, как владельцем телеканала вновь стал бизнесмен Кибар Халваши. Вместо Гварамии он назначил руководить телеканалом своего юриста Паату Салию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие изменения в руководстве телеканала уже отражены на сайте реестра министерства юстиции Грузии.

Гварамия за несколько часов до увольнения сообщил, что у него контракт с телеканалом до 31 декабря 2020 года и он не собирается никуда уходить.

Узнав о своей отставке Гварамия заявил о политических причинах этого решения, подчеркнув, что глава МИД России Лавров и президент РФ Путин "требовали" закрыть телеканал.

Как сообщалось ранее, ведущий авторской программы на "Рустави-2" Георгий Габуния в прямом эфире обратился к Путину на русском языке, использовав нецензурные выражения.

Первые лица Грузии расценили поступок журналиста как "провокационный акт" и "попытку дестабилизации". Гендиректор "Рустави 2" Гварамия извинился перед зрителями и обещал принять меры в отношении автора монолога.

Возле здания телеканала собрались десятки людей, требуя, чтобы Габуния извинился за свои слова - и чтобы его уволили, поскольку действия ведущего якобы вредят интересам страны. Часть протестующих настаивала, чтобы Гварамию отстранили от управления телеканалом.