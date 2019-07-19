Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Пятница, 19.07.2019
Зеленский заявил о готовности обмена Вышинского на Сенцова
Зеленский заявил о готовности обмена Вышинского на Сенцова
Зеленский больше не хочет иметь дело с Парубием
Зеленский больше не хочет иметь дело с Парубием
Украинка Кривицкая выиграла бронзу на ЧМ по фехтованию
Украинка Кривицкая выиграла бронзу на ЧМ по фехтованию
Календарь стрижки и красоты на июль 2019 года
Календарь стрижки и красоты на июль 2019 года

Против Джонсона: в Британии назревают министерские отставки

Против Джонсона: в Британии назревают министерские отставки
09:49 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Сразу несколько министров в Великобритании готовятся уйти в отставку после того, как Джонсон выиграет борьбу за пост премьера.

Трое британских министров готовятся уйти в отставку в тот день, когда Борис Джонсон станет премьер-министром, если он, как ожидается, выиграет гонку лидеров Консервативной партии на следующей неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Так, министр юстиции Дэвид Гок намерен подать заявление об отставке вскоре после того, как Тереза Мэй ответит на последнюю серию вопросов к премьеру на посту.

Министр финансов Филипп Хэммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт также планируют отставку до вступления в должность нового премьера.

Таким образом отставка министров лишит премьера возможности снять их с должностей как наиболее непримиримых оппонентов Brexit без соглашения.

Brexit: Джонсон получил рекордную финподдержку в рамках избирательной кампании

Напомним, Палата общин британского парламента в четверг приняла поправку, которая должна усложнить следующему премьер-министру возможность прекратить его деятельность и в обход парламента вывести страну из ЕС без соглашения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Отставка, Борис Джонсон, Консервативная партия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
03 Гороскоп на завтра, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Парубий отреагировал на второй запрос Зеленского о внеочередной сессии ВРУ
05 Итоги 18 июля: очередная попытка созвать заседание ВРУ, прогнозы от НБУ, реакция власти на "паспортизацию" Донбасса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Генсек ОБСЕ: Я жду встречи с президентом Зеленским
Генсек ОБСЕ: Я жду встречи с президентом Зеленским
Госстат: Население Украины продолжает сокращаться
Госстат: Население Украины продолжает сокращаться
Иран после заявлений США не фиксировал потерю БПЛА
Иран после заявлений США не фиксировал потерю БПЛА
Google представил Doodle к 50 - летию со дня высадки на Луну
Google представил Doodle к 50 - летию со дня высадки на Луну
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь