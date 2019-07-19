Против Джонсона: в Британии назревают министерские отставки

Новости мира: Сразу несколько министров в Великобритании готовятся уйти в отставку после того, как Джонсон выиграет борьбу за пост премьера.

Трое британских министров готовятся уйти в отставку в тот день, когда Борис Джонсон станет премьер-министром, если он, как ожидается, выиграет гонку лидеров Консервативной партии на следующей неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Так, министр юстиции Дэвид Гок намерен подать заявление об отставке вскоре после того, как Тереза Мэй ответит на последнюю серию вопросов к премьеру на посту.

Министр финансов Филипп Хэммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт также планируют отставку до вступления в должность нового премьера.

Таким образом отставка министров лишит премьера возможности снять их с должностей как наиболее непримиримых оппонентов Brexit без соглашения.

Напомним, Палата общин британского парламента в четверг приняла поправку, которая должна усложнить следующему премьер-министру возможность прекратить его деятельность и в обход парламента вывести страну из ЕС без соглашения.