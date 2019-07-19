Почему Путина не желают видеть в Польше на 80-й годовщине Второй мировой

Польские власти считают неуместным присутствие президента РФ Владимира Путина на памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Об этом заявил вице-премьер Польши Яцек Сасин, передает DW.
Памятные мероприятия пройдут в Варшаве в сентябре 2019 года.
"Я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину начала вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается со своими соседями такими же методами", - заявил заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин в четверг, 18 июля, в эфире польской радиостанции Polskie Radio 24.
Он подчеркнул, что Путин является "лидером страны, осуществляющей вооруженную агрессию против своих соседей".
В то же время политик отметил, что на церемонию в Варшаве с большой долей вероятности прибудет президент США Дональд Трамп. По словам Сасина, информация о том, что Трамп будет присутствовать на мероприятии, является пока неофициальной. "Однако мы можем с большой степенью уверенности сказать, что этот визит состоится", - добавил польский политик.
Отвечая на вопрос о возможном визите Ангелы Меркель, Сасин заявил, что в Варшаве "оптимистичны в этой связи".
По словам политика, приглашения уже отправлены широкому кругу мировых лидеров, и Польша ожидает, что памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны будут иметь международный масштаб.