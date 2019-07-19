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Почему Путина не желают видеть в Польше на 80-й годовщине Второй мировой

Почему Путина не желают видеть в Польше на 80-й годовщине Второй мировой
10:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Лидер России Владимир Путин возглавляет страну, которая ведет вооруженную агрессию против своих соседей.

Польские власти считают неуместным присутствие президента РФ Владимира Путина на памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Об этом заявил вице-премьер Польши Яцек Сасин, передает DW.

Памятные мероприятия пройдут в Варшаве в сентябре 2019 года.

"Я думаю, что было бы неуместно отмечать годовщину начала вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается со своими соседями такими же методами", - заявил заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин в четверг, 18 июля, в эфире польской радиостанции Polskie Radio 24.

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Он подчеркнул, что Путин является "лидером страны, осуществляющей вооруженную агрессию против своих соседей".

В то же время политик отметил, что на церемонию в Варшаве с большой долей вероятности прибудет президент США Дональд Трамп. По словам Сасина, информация о том, что Трамп будет присутствовать на мероприятии, является пока неофициальной. "Однако мы можем с большой степенью уверенности сказать, что этот визит состоится", - добавил польский политик.

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Отвечая на вопрос о возможном визите Ангелы Меркель, Сасин заявил, что в Варшаве "оптимистичны в этой связи".

По словам политика, приглашения уже отправлены широкому кругу мировых лидеров, и Польша ожидает, что памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны будут иметь международный масштаб.

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Польша, Россия, Владимир Путин, Вторая мировая война, 1 сентября, Яцек Сасин.
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