В Грузии наиболее положительно оценивают отношения с Украиной, РФ - в конце списка

Новости мира: В Грузии отношения с Украиной оцениваются как самые хорошие.

По данным исследования общественного мнения, проведенного Международным республиканским институтом (IRI), граждане Грузии наиболее положительно оценивают отношения с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия Онлайн.

Согласно результатам опроса, отношения с Украиной считают средними 5% опрошенных, а плохими - 2%.

При этом, 87% называют отношения с США хорошими, 7% средними, а 2% - плохими.

Отношения с ЕС оценивают как хорошие 87% опрошенных, как средние - 6%, как плохие - 2% респондентов.

Далее следуют Турция, Армения, Китай, Азербайджан и Иран.

Россия оказалась в самом конце списка. Отношения с ней хорошими назвали только 4% опрошенных граждан Грузии. 7% считают их нейтральными, 86% - плохими.

Справка. Исследование общественного мнения было проведено Международным республиканским институтом в Грузии с 20 мая по 11 июня 2019 года. 1500 человек были опрошены в масштабах всей Грузии. Погрешность исследования составляет 2,5%.