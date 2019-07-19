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В ЕС оценили риски для сетей 5G

В ЕС оценили риски для сетей 5G
21:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости мира: Оценка рисков 5G-сетей проведена национальными правительствами стран ЕС.

Еврокомиссия объявила о завершении первого этапа оценки рисков, связанных с введением сетей связи нового поколения 5G, и о намерении завершить такую оценку в пределах всего ЕС до 1 октября текущего года.

Соответствующее сообщении обнародовано на сайте Еврокомиссии.

"Большинство из стран-членов ЕС уже представили собственные оценки рисков. В соответствии с решением Европейского Совета от 22 марта, они надлежащим образом отреагировали на наш призыв к конкретным действиям, которые должны обеспечить кибернетическую безопасность сетей 5G по всему Евросоюзу. Такая оценка очень важна для подготовки стран-членов к применению следующего поколения беспроводной связи, которая вскоре станет основой наших обществ и экономик", - говорится в совместном заявлении по этому поводу Еврокомиссара по вопросам безопасности Джулиана Кинга (Julian King) и Еврокомиссара по цифровой экономике и цифровому обществу Марии Габриэль (Mariya Gabriel).

Они заметили, что такая оценка рисков не только задает высокие стандарты в сфере электронной безопасности, но и содействует полному использованию возможностей новых прорывных технологий. В частности, результаты оценки рисков будут учитываться в процессе акционирования частот спектра 5G, который уже сейчас проходит в странах ЕС и продлится в течение нескольких следующих месяцев.

Как говорится в сообщении, оценка рисков 5G-сетей, проведенная национальными правительствами стран ЕС, касалась потенциальных угроз и выявления актеров, от которых такие угрозы могут исходить. Еще один важный вопрос - степень уязвимости 5G-сетей, их компонентов и функций.

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Третье направление оценки - классификация типов такой уязвимости, включая технические и другие вопросы, которые могут возникать на этапе поставки оборудования для 5G-сетей.

К работе по оценке рисков были привлечены органы власти, отвечающие за кибербезопасность и телекоммуникации, а также представители служб безопасности и разведки.

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Евросоюз, Кибербезопасность, 5G связь.
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