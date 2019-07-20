Нидерланды признали себя частично виновными в массовом убийстве мусульман

Новости мира: Верховный суд Нидерландов признал частичную вину государства в гибели 350 боснийских мусульман во время массовой резни в Сребренице в 1995 году.

Верховный суд Нидерландов подтвердил решение предыдущей инстанции о частичной вине государства в гибели 350 боснийских мусульман во время массовой резни в Сребренице в 1995 году.

"Верховный суд Нидерландов постановил, что на стране частично лежит вина за смерть 350 боснийских мусульман во время массовых расстрелов, устроенных боснийскими сербами в Сребренице в июле 1995 года – в ходе войны в Боснии и Герцеговине", - говорится в сообщении BBC.

Суд установил, что голландские миротворцы "действовали незаконно при выселении 350 боснийских мусульман" со своей базы и "отобрали у этих мужчин шанс избежать попадания в руки боснийских сербов".

Этим самым было подтверждено соответствующее решение суда предыдущей инстанции.

Как известно, в 2017 году Апелляционный суд в Гааге поддержал вердикт гражданского суда, в 2014 году признавшего частичную ответственность Нидерландов за то, что в июле 1995 года солдаты этой страны из состава миротворческих сил ООН выселили со своей базы 350 мужчин-мусульман, которые там скрывались. Они оказались среди восьми тысяч мусульман, убитых впоследствии подразделениями армии боснийских сербов.

В 2007 году Международный трибунал в Гааге по делу бывшей Югославии определил массовые казни в Сребренице как геноцид. Эта резня считается крупнейшим военным преступлением в Европе со времен Второй мировой.