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Суббота, 20.07.2019

Афины всколыхнуло землетрясение

Землетрясение было близко к поверхности, что объясняет, почему его сильно чувствовали в греческой столице. Эпицентр находился всего в 22 километрах к юго-западу от Афин. Из-за толчков многие работники покинули свои офисы и собрались в парках и других открытых местах в нескольких районах города. Обрушилось два старых дома и еще несколько зданий получили незначительные повреждения на фасадах. Также рухнуло заброшенное портовое здание. От катаклизма пострадали четыре человека. Последнее крупное землетрясение в Афинах было в 1999 году, когда погибли 143 человека, многие здания обрушились или были серьезно повреждены.
Европейская правда
Фото: Facebook
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Греция, Землетрясение, Афины.
11:21 Сегодня Телеграф
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