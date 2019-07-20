Афины всколыхнуло землетрясение

Землетрясение было близко к поверхности, что объясняет, почему его сильно чувствовали в греческой столице. Эпицентр находился всего в 22 километрах к юго-западу от Афин. Из-за толчков многие работники покинули свои офисы и собрались в парках и других открытых местах в нескольких районах города. Обрушилось два старых дома и еще несколько зданий получили незначительные повреждения на фасадах. Также рухнуло заброшенное портовое здание. От катаклизма пострадали четыре человека. Последнее крупное землетрясение в Афинах было в 1999 году, когда погибли 143 человека, многие здания обрушились или были серьезно повреждены.