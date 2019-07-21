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Хакеры взломали аккаунт Twitter Скотланд-Ярда

Хакеры взломали аккаунт Twitter Скотланд-Ярда
01:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира: Кибератака не затронула IT-инфраструктуру ведомства Скотланд-Ярд.

Хакеры взломали официальный аккаунт Скотланд-Ярда в сети микроблогов Twitter. 

Инцидент не затронул IT-инфраструктуру ведомства, сообщила британская полиция в субботу, 20 июля. По информации Скотланд-Ярда, пострадал лишь профиль на платформе Mynewsdesk, которая используется для распространения новостей.

Полиция принесла извинения подписчикам ее Twitter-аккаунта.

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Пользователей Twitter призвали игнорировать любые публикации до тех пор, пока Скотланд-Ярд не убедится в том, что учетная запись снова находится под его контролем.

Как пишет «Немецкая волна», после взлома в микроблоге появились сообщения с оскорблениями в адрес полиции и призывами освободить рэпера Danny D., взятого под стражу в 2018 году. Позднее все подобные публикации были удалены.

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Твиттер, Соцсети, Хакер, Скотланд-Ярд, Аккаунт.
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