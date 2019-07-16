Сегодня СБУ сообщит итоги масштабной антихакерской операции

Новости Украины: Сегодня СБУ на брифинге сообщит подробности работы международной хакерской группировки

Во вторник, 16 июля, в 16:00, в пресс-центре СБУ состоится брифинг и.о. главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова по блокированию работы международной хакерской группировки.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте Службы, передает УНН.

"Служба безопасности Украины провела операцию, подобных которой по масштабам по хакерскому мира за последнее десятилетие были единицы. Подробности на брифинге в 16.00 в пресс-центре Службы безопасности Украины", - сообщила на своей официальной странице в Facebook начальник Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елена Гитлянская.

Отмечается, что на пресс-конференции будут присутствовать представители ФБР и Секретной Службы США.

Напомним, в пресс-центре СБУ сообщили, что накануне парламентских выборов в Киеве состоялись международные киберучения, организованные для получения нового европейского опыта безопасности избирательных процессов в информационном и кибернетическом пространстве.