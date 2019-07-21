Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Воскресенье, 21.07.2019
На Донбассе наступило "хлебное перемирие"
На Донбассе наступило "хлебное перемирие"
Хакеры взломали аккаунт Twitter Скотланд-Ярда
Хакеры взломали аккаунт Twitter Скотланд-Ярда
Ла Лига может не успеть подготовить VAR к старту сезона
Ла Лига может не успеть подготовить VAR к старту сезона
Первые лауреаты Одесского кинофестиваля: FIPRESCI назвало лучшие фильмы
Первые лауреаты Одесского кинофестиваля: FIPRESCI назвало лучшие фильмы

В Германии около ТЦ разбился самолет (Фото)

В Германии около ТЦ разбился самолет (Фото)
01:30 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Три человека погибло в результате падения самолета в Германии.

На юго-западе Германии в городе Брухзаль, что в земле Баден-Вюртемберг, небольшой самолет упал на территорию торгового центра, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщает Die Welt. В частности, самолет врезался в фасад гипермаркета Bauhaus, специализирующегося на продаже строительных материалов и товаров для дома.

В мерах безопасности людей из здания эвакуировали. На месте происшествия находится полиция и устанавливает все обстоятельства.

В Швеции потерпел крушение спортивный самолет: 9 погибших

Согласно одной из версий, проблемы с самолетом могли возникнуть при посадке или взлете на аэродроме, который находится в нескольких сотнях метров от гипермаркета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Авиакатастрофа, Полиция, Самолет, Крушение, ТЦ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы в Раду: на участке в Индии были испорчены все бюллетени
02 Реал показал, как Лунин играет ногами (Видео)
03 Победитель боя Джошуа - Руис обязан сразиться с Усиком
04 Острая пища: Ульяна Супрун рекомендует включить в рацион красный перец
05 Ирина Шейк на прогулке с мамой в Нью-Йорке: стильный наряд модели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Харьковщине полицейские попали в ДТП
На Харьковщине полицейские попали в ДТП
В США меняют тест на гражданство
В США меняют тест на гражданство
В Германии около ТЦ разбился самолет (Фото)
В Германии около ТЦ разбился самолет (Фото)
Оригинал или фальшивка: нейронную сеть научили определять поддельные снимки
Оригинал или фальшивка: нейронную сеть научили определять поддельные снимки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь