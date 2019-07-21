В Германии около ТЦ разбился самолет (Фото)

Новости мира: Три человека погибло в результате падения самолета в Германии.

На юго-западе Германии в городе Брухзаль, что в земле Баден-Вюртемберг, небольшой самолет упал на территорию торгового центра, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщает Die Welt. В частности, самолет врезался в фасад гипермаркета Bauhaus, специализирующегося на продаже строительных материалов и товаров для дома.

В мерах безопасности людей из здания эвакуировали. На месте происшествия находится полиция и устанавливает все обстоятельства.

Согласно одной из версий, проблемы с самолетом могли возникнуть при посадке или взлете на аэродроме, который находится в нескольких сотнях метров от гипермаркета.