На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна

На Сицилии активизировался один из самых мощных вулканов Европы - Этна.
Из кратера и в день, и ночью фонтанирует лава и еще пыхтит облаками пепла на несколько километров, сообщает ТСН.
Из-за этих выбросов даже пришлось приостановить работу двух аэропортов.
Впрочем, сицилийские чиновники эвакуировать население не спешат, говорят, что человеческим поселением Этна не угрожает. Запрещено только приближаться к опасному вулкану.
Напоминаем, на Сицилии во второй раз за несколько месяцев активизировался самый высокий вулкан Европы — Этна, из-за облака пепла которого аэропорт Катанья-Фонтанаросса отменил некоторые рейсы. Об этом сообщает издание Express.