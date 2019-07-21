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На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна

На Сицилии вновь проснулся вулкан Этна
04:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира: Вулкан Этна снова активизировался в Сицилии и заблокировал работу двух аэропортов.

На Сицилии активизировался один из самых мощных вулканов Европы - Этна.

Из кратера и в день, и ночью фонтанирует лава и еще пыхтит облаками пепла на несколько километров, сообщает ТСН.

Из-за этих выбросов даже пришлось приостановить работу двух аэропортов.

Впрочем, сицилийские чиновники эвакуировать население не спешат, говорят, что человеческим поселением Этна не угрожает. Запрещено только приближаться к опасному вулкану.

Напоминаем, на Сицилии во второй раз за несколько месяцев активизировался самый высокий вулкан Европы — Этна, из-за облака пепла которого аэропорт Катанья-Фонтанаросса отменил некоторые рейсы. Об этом сообщает издание Express.

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Аэропорт, Сицилия, Этна, Вулкан.
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