МИД Северной Македонии надеется на поддержку новоизбранных властей Греции

Новости мира: МИД Северной Македонии Никола Димитров ожидает от новых властей Греции поддержки.

Министр иностранных дел Северной Македонии Никола Димитров выразил надежду, что новые власти Греции поддержат стремление его страны в ЕС и НАТО.

Об этом он заявил на экономической конференции в Афинах, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Мы ожидаем от новых властей Греции не блокады, а поддержки вектора интеграции Северной Македонии в ЕС и НАТО», - заявил Димитров.

Министр отметил, что Северная Македония заинтересована в стабильной и экономически развитой Греции.

Димитров также подчеркнул, что оба государства должны сосредоточиться на выполнении Преспанских соглашений, подписанных летом 2018 года.

Напоминаем, власти в Скопье официально изменили название своего государства в соответствии с Преспанскими соглашениями с Грецией, ратифицированными правительствами обеих стран. В ответ Афины разблокировали для Северной Македонии путь в ЕС и НАТО.