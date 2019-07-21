Мигранты повторили массовый прорыв в автономный город Испании

Новости мира: Большая группа мигрантов из Марокко прорывались через пограничный забор в Мелилье.

Около 50 мигрантов ворвались в североафриканский анклав Испании в Мелилье из Марокко, перебравшись через высокий пограничный забор.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Около 200 мигрантов пытались штурмовать забор из колючей проволоки на рассвете, но испанские и марокканские силы безопасности помешали попасть в прибрежный город почти всем, за исключением 50 человек, сказал представитель представителя правительства Испании в Мелилье.

Один мигрант получил перелом ноги и был госпитализирован, а шесть испанских полицейских были "легко" ранены, получив ушибы и порезы.

Это вторая массовая попытка мигрантов попасть в Мелилью в этом году. Ранее такая же произошла в мае, когда примерно 50 мигрантам удалось преодолеть забор и пересечь границу.

Североафриканские анклавы Испании Мелилья и Сеута единственные имеют сухопутные границы Европейского союза с Африкой.

Мигранты часто пытаются использовать их в качестве пунктов въезда в Европу, либо перелезая через пограничные ограждения, либо вплавь вдоль побережья.