Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Воскресенье, 21.07.2019
Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)
Парламентские выборы 2019: украинцы сегодня выбирают новую Раду (онлайн-трансляция)
ЦИК: Явка на выборах достигла 20%
ЦИК: Явка на выборах достигла 20%
Пакьяо - Турман. Видео боя
Пакьяо - Турман. Видео боя
Деловой стиль Мелании Трамп произвел впечатление на официальной встрече
Деловой стиль Мелании Трамп произвел впечатление на официальной встрече

Мигранты повторили массовый прорыв в автономный город Испании

Мигранты повторили массовый прорыв в автономный город Испании
14:41 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua Фото: Твиттер

Новости мира: Большая группа мигрантов из Марокко прорывались через пограничный забор в Мелилье.

Около 50 мигрантов ворвались в североафриканский анклав Испании в Мелилье из Марокко, перебравшись через высокий пограничный забор.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Около 200 мигрантов пытались штурмовать забор из колючей проволоки на рассвете, но испанские и марокканские силы безопасности помешали попасть в прибрежный город почти всем, за исключением 50 человек, сказал представитель представителя правительства Испании в Мелилье.

Один мигрант получил перелом ноги и был госпитализирован, а шесть испанских полицейских были "легко" ранены, получив ушибы и порезы.

Это вторая массовая попытка мигрантов попасть в Мелилью в этом году. Ранее такая же произошла в мае, когда примерно 50 мигрантам удалось преодолеть забор и пересечь границу.

В ЕС не смогли договориться о плане распределения мигрантов

Североафриканские анклавы Испании Мелилья и Сеута единственные имеют сухопутные границы Европейского союза с Африкой.

Мигранты часто пытаются использовать их в качестве пунктов въезда в Европу, либо перелезая через пограничные ограждения, либо вплавь вдоль побережья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мигранты, Испания, Марокко, Мелилья.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 21 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Прикольные поздравления с днем рождения 21 июля в прозе
03 Приметы и обряды на 21 июля - День Прокопия-Жнеца, Жатвенник
04 На выборы в Украине жарко и сухо, а с начала недели вновь дожди
05 Гвоздик: Удар Стивенсона почувствовал пятками в ринге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
У КПВВ &quot;Майорское&quot; таки нашли взрывчатку
У КПВВ "Майорское" таки нашли взрывчатку
Япония, как и Украина сегодня выбирает парламент
Япония, как и Украина сегодня выбирает парламент
На Донбассе пока соблюдается &quot;хлебное перемирие&quot;
На Донбассе пока соблюдается "хлебное перемирие"
Лунный посевной календарь с 22 по 28 июля 2019 года
Лунный посевной календарь с 22 по 28 июля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь