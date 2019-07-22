ЕС откажет в визах крымчанам с полученными после 2014 года паспортами

Новости мира: ЕС отказался ставить визы в российские паспорта крымчан, выданные после аннексии полуострова Россией.

Европейский Союз не намерен ставить шенгенские визы крымчанам в паспорта, выданные Россией после аннексии полуострова в 2014 году.

Об этом заявил в интервью ТАСС глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

Он отметил, что ЕС "не признал и не признает" аннексию Крыма Россией. "Поэтому российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не будут признаны и не будут приниматься при обращении за шенгенской визой", - сказал Эдерер.

По его словам, существует два способа получения шенгенской визы жителями Крыма.

"Первый - для жителей Крыма, у которых проездные документы, выданные там российскими властями до незаконной аннексии. Второй способ - следующий: многие жители Крыма имеют украинский паспорт или могут его получить, поскольку Украина по-прежнему считает жителей Крыма украинскими гражданами. И жители Крыма могут использовать эти украинские небиометрические паспорта", - отметил он.

При этом Эдерер отметил, что в обоих случаях крымчанам "следует обращаться за шенгенской визой в консульства стран ЕС, расположенные в Украине, а не в России".

"Кстати, а если у них есть украинский биометрический паспорт, то они могут осуществлять безвизовые поездки в страны Шенгенского пространства, поскольку для украинцев с биометрическими паспортами действует безвизовый режим. И этот безвизовый режим существует с 2017 года", - напомнил дипломат.