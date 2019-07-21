Поверенный США Тейлор: Украинская демократия в действии вдохновляет!

Новости Украины: США ждут мирных, свободных и честных выборов парламента Украины.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор пожелал украинцам сделать успешный выбор в день голосования и отметил, что США ожидают мирных и честных выборов в Верховную Раду.

"Украинцы отправляются на избирательные участки, чтобы выбрать своих представителей в ВР - желаю им всего наилучшего в этом деле. Украинская демократия в действии вдохновляет! Соединенные Штаты вместе с народом Украины ожидают мирных, свободных и честных выборов", - цитирует Тейлора посольство США в Украине в Твиттере.

Тимчасовий повірений у справах Тейлор: «Українці вирушають на виборчі дільниці, щоб обрати своїх представників до ВР – бажаю їм всього найкращого у цій справі. Українська демократія в дії надихає! Сполучені Штати разом з народом України очікують мирних, вільних і чесних виборів». — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 21 июля 2019 г.

В Украине в воскресенье, 21 июля, проходят внеочередные выборы в парламент. Следите за новостями с выборов в Верховную Раду на нашем сайте.

Напомним, избирательное воскресенье для украинцев обещает быть по-летнему горячее и без осадков, а следующая неделя с новым парламентом будет дождливая.