В Великобритании проголосовали за нового премьера: идет подсчет голосов

Новости мира: В Великобритании завершилось голосование за нового премьер-министра. Им должен стать один из двух кандидатов - Борис Джонсон, или Джереми Хант.

В понедельник вечером в Британии завершилось голосование членов Консервативной партии за нового лидера, который также станет следующим премьер-министром.

Члены Консервативной партии должны были проголосовать за одного из двух кандидатов до 19:00 понедельника по киевскому времени. На должность претендуют бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон и действующий глава МИД Джереми Хант.

Результат голосования объявят во вторник. Победитель немедленно станет новым лидером консерваторов. В среду его назначат новым премьер-министром Великобритании.

Опросы прогнозируют победу Борису Джонсону с результатом 73% голосов. Он пообещал вывести Британию из Европейского Союза 31 октября с соглашением или без него.