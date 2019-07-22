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В ЕС согласовали новый механизм распределения мигрантов

В ЕС согласовали новый механизм распределения мигрантов
20:43 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Twitter

Новости мира: 14 стран-членов Европейского союза в понедельник договорились о новом "механизме солидарности" для распределения мигрантов между государствами ЕС.

Министры иностранных и внутренних дел ЕС собрались в Париже, чтобы обсудить вопросы иммиграции и безопасности. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам Макрона, министры согласовали механизм для распределения мигрантов, предложенный Германией и Францией.

"Результат сегодняшнего утреннего заседания заключается в том, что, в принципе, 14 государств-членов на данном этапе выразили свое согласие с франко-германским документом", - сказал Макрон журналистам.

Макрон также сообщил, что Франция попросила ливийское правительство обеспечить, чтобы мигранты больше не помещались под стражу в стране, и будут приняты соответствующие меры для обеспечения их безопасности.

О специальном механизме распределения просителей убежища министры внутренних дел стран Евросоюза пытались договориться на прошлой неделе, но не смогли.

Согласно предложению Франции и Германии, решение о том, какая страна сколько просителей убежища принимает, должны приниматься в каждом конкретном случае. 

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В прошлом Италия принимала большинство мигрантов, но популистское правительство в Риме ведет жесткую антимиграционную политику, требуя, чтобы другие государства-члены принимали часть мигрантов.

Глава МВД Италии заявил, что Франция и Германия настаивали, чтобы средиземноморские государства несли главную ответственность за прием спасенных в море мигрантов. Италия и Мальта отвергли эту идею.

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Мигранты, ЕС, Миграция, Эманнуэль Макрон.
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