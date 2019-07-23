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Франция готовится к жаре +43°

Франция готовится к жаре +43°
13:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Во Франции местами объявлен оранжевый уровень тревоги из-за сильной жары, которая задержится в стране несколько дней.

На этой неделе во Францию возвращается жара.

Аномальная погода установится на относительно короткий - срок - три дня, но, согласно прогнозам, столбик термометра превысит 40-градусную отметку во многих регионах страны.

Об этом сообщает Международное французское радио (RFI).

По прогнозу синоптиков, во вторник, 23 июля, температура воздуха прогреется до 40-41 градуса, а в некоторых местах - до 43-х. Самым жарким днем станет четверг. Синоптики ожидают, что будут побиты многие температурные рекорды. В Париже, например, температура поднимется до 42 градусов.

Из-за жары в 59 французских департаментах объявлен оранжевый уровень тревоги, а в 73 департаментах власти ограничили использование воды. В Атлантической Луаре из-за засухи запрещено, например, поливать огород, мыть автомобиль или наполнять бассейн. Ограничения распространяются также на промышленность и сельское хозяйство.

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В Нанте использование воды сократили на 40%, экономя на поливе парков и мытье улиц. Париж активизировал свою программу на случай жары. В городе будут работать публичные помещения с кондиционером, специальные фонтаны и распылители воды, парки и сады будут открыты ночью.

Ожидается, что жару будет сопровождать озоновое загрязнение. В регионе Овернь-Рона-Альпы уже в понедельник регистрируют большую концентрацию озона в воздухе. В ближайшие дни ситуация должна ухудшиться. В Париже и Лионе введут запрет на выезд части автомобилей. В столице Франции введут специальный единый билет на общественный транспорт за 3,80 евро в сутки.

«Жара во Францию вернется во вторник, когда перед депутатами Национального собрания выступит юная шведская активистка Грета Тунберг, возглавившая молодежное движение против изменений климата», - отмечается в сообщении.

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Франция, Погода, Жара, Лето.
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