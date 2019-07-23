В Украине 23-24 июля грозовые дожди: температура упадет до +23°

Во вторник, 23 июля в Украине ожидаются грозовые дожди, однако при этом сохранится жаркая летняя погода.
Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, местами температура достигнет отметки +31 градусов тепла.
По прогнозу синоптиков, дожди с грозами накроют всю страну. На востоке Украины температура ночью будет +16+18, днем максимум до +31.
Южные области также попадут под фронт дождя. Днем в среднем будет 27-29 градусов тепла, ночью температура опустится до +17.
На западе и севере Украины также прогнозируются грозовые дожди. Температура ночью в среднем +15, днем максимум до +25.
В центральных областях ожидается температура в пределах: днем до +25, ночью +14+16.
В Киеве 23 июля также предвидится дождь грозами. Днем будет +23+25 , ночью +15+17.
Прогноз погоды на вторник, 23 июля, в городах Украины:
Прогноз погоды на 23 июля
По словам синоптика Натальи Диденко, наименьшая вероятность осадков будет на крайнем востоке Украины.
Во вторник также температура воздуха немного снизится.
Во вторник ожидается +22 +26 градусов, на Западе +18 +24 градуса, на юге и востоке +26 +29, местами до +30 градусов.
В Киеве 23-го июля осадков не ожидается, солнце плюс периодические незначительные дожди, местами с грозами.
Ближайшей ночью ожидается +15 +18 градусов, днем во вторник температура воздуха +24 +26 градусов.
24-25 июля в Украине переменная облачность. В западных областях ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь; на остальной территории кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°, в южных областях до 29°.
Прогноз погоды на 24 июля
В Киеве и столичной области 24-25 июля переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз порывистый. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.