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В Украине 23-24 июля грозовые дожди: температура упадет до +23°

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В Украине 23-24 июля грозовые дожди: температура упадет до +23°
07:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Грозовые дожди с заметным понижением температуры в ближайшие дни накроют всю территорию Украины.

Во вторник, 23 июля в Украине ожидаются грозовые дожди, однако при этом сохранится жаркая летняя погода.

Как сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, местами температура достигнет отметки +31 градусов тепла.

По прогнозу синоптиков, дожди с грозами накроют всю страну. На востоке Украины температура ночью будет +16+18, днем максимум до +31.

Южные области также попадут под фронт дождя. Днем в среднем будет 27-29 градусов тепла, ночью температура опустится до +17.

На западе и севере Украины также прогнозируются грозовые дожди. Температура ночью в среднем +15, днем максимум до +25.

Знаменательные события в истории: 23 июля 2019 года

В центральных областях ожидается температура в пределах: днем до +25, ночью +14+16.

В Киеве 23 июля также предвидится дождь грозами. Днем будет +23+25 , ночью +15+17.

Прогноз погоды на вторник, 23 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +21...+23, дождь, гроза
  • Львов – +22...+24, дождь, гроза
  • Ивано-Франковск – +20...+22, дождь, гроза
  • Тернополь – +22...+24, дождь, гроза
  • Черновцы – +22...+24, дождь, гроза
  • Хмельницкий – +21...+23, дождь, гроза
  • Луцк – +22...+24, дождь, гроза
  • Ровно – +22...+24, дождь, гроза
  • Житомир – +22...+24, дождь, гроза
  • Винница – +23...+25, дождь, гроза
  • Одесса – +26...+28, дождь, гроза
  • Николаев – +26...+28, дождь, гроза
  • Херсон – +27...+29, дождь, гроза
  • Симферополь – +29...+31, дождь, гроза
  • Кропивницкий – +23...+25, дождь, гроза
  • Черкассы – +23...+25, дождь, гроза
  • Чернигов – +22...+24, дождь, гроза
  • Сумы – +22...+24, дождь, гроза
  • Полтава – +23...+25, дождь, гроза
  • Днепр – +24...+26, дождь, гроза
  • Запорожье – +29...+30, дождь, гроза
  • Донецк – +29...+31, дождь, гроза
  • Луганск – +29...+31, дождь, гроза
  • Харьков – +28...+30, дождь, гроза
  • Киев – +23...+25, дождь, гроза

Прогноз погоды на 23 июля

По словам синоптика Натальи Диденко, наименьшая вероятность осадков будет на крайнем востоке Украины.

Во вторник также температура воздуха немного снизится.

Во вторник ожидается +22 +26 градусов, на Западе +18 +24 градуса, на юге и востоке +26 +29, местами до +30 градусов.

В Киеве 23-го июля осадков не ожидается, солнце плюс периодические незначительные дожди, местами с грозами.

Ближайшей ночью ожидается +15 +18 градусов, днем во вторник температура воздуха +24 +26 градусов.

Приметы и обряды на 23 июля - День Антония Громоносца

24-25 июля в Украине переменная облачность. В западных областях ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь; на остальной территории кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°, в южных областях до 29°.

 Прогноз погоды на 24 июля

В Киеве и столичной области 24-25 июля переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз порывистый. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.

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Украина, Погода, Жара, Укргидрометцентр, Дождь, Прогноз погоды.
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