Выборы в Верховную Рауду Украины
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Приметы и обряды на 23 июля - День Антония Громоносца
Приметы и обряды на 23 июля - День Антония Громоносца

Приметы и обряды на 23 июля - День Антония Громоносца

Приметы и обряды на 23 июля - День Антония Громоносца
07:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: 23 июля православные христиане почитают память преподобного Антония Печерского, который был основателем Киево-Печерской Лавры.

Традиции на 23 июля

Этот день посвящался ряске - водяной травке, плавающей по поверхности реки. Ее собирали с воды вилами, наполняли ею корзины и приносили на скотный двор - кормили этой травкой домашнюю птицу, использовали в саду в качестве удобрения. Еще девушки по подобию узоров ряски на воде плели кружева, которые так и назывались - рясочниками. Считали, что из нее русалки делают свои платья. Говорили: "Дождь-рясочник ряску растит, а водяные девы рвут".

Приметы на 23 июля

Ряска на воде, а без дождя не растет.

Если тучи простираются по небу полосами - будет дождь.

Если утром трава сухая - к ночи ожидай дождя.

Если утром туман стелется по воде - будет хорошая погода.

Знаменательные события в истории: 23 июля 2019 года

Жаба в траву выползла-к дождю.

Мухи сильно жалят - к дождю.

Частые раскаты июльского грома, сливающиеся в непрерывный гул, предвещают град.

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