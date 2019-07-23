Приметы и обряды на 23 июля - День Антония Громоносца

Традиции на 23 июля
Этот день посвящался ряске - водяной травке, плавающей по поверхности реки. Ее собирали с воды вилами, наполняли ею корзины и приносили на скотный двор - кормили этой травкой домашнюю птицу, использовали в саду в качестве удобрения. Еще девушки по подобию узоров ряски на воде плели кружева, которые так и назывались - рясочниками. Считали, что из нее русалки делают свои платья. Говорили: "Дождь-рясочник ряску растит, а водяные девы рвут".
Приметы на 23 июля
Ряска на воде, а без дождя не растет.
Если тучи простираются по небу полосами - будет дождь.
Если утром трава сухая - к ночи ожидай дождя.
Если утром туман стелется по воде - будет хорошая погода.
Жаба в траву выползла-к дождю.
Мухи сильно жалят - к дождю.
Частые раскаты июльского грома, сливающиеся в непрерывный гул, предвещают град.