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Болгария может отказаться от покупки в США истребителей F-16

Болгария может отказаться от покупки в США истребителей F-16
17:04 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Президент Болгарии наложил вето на покупку восьми американских истребителей F-16.

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закон о ратификации покупки восьми новых американских истребителей F-16.

Радев, бывший командующий военно-воздушными силами, заявил, что жаркие споры в парламенте в пятницу показали, что условия контракта не были достигнуты и нет общественного согласия для этой покупки.

Сделка на $1,26 млрд может стать крупнейшей военной покупкой Болгарии со времен независимости.

"Приверженность Республики Болгарии обязательствам на долгие годы без национального консенсуса и убежденности во взаимоприемлемых условиях договора вызывает крайнюю обеспокоенность", - сказал Радев. 

В 2017 году временное правительство выбрало истребители Gripen шведского производителя Saab, но позже сделка была отменена, а через год была начата новая процедура. 

Госдеп США одобрил продажу Болгарии истребителей F-16

По словам Радева, важно, чтобы Болгария получила "полный пакет оборудования, сопутствующее оборудование и обучение персонала".

"Общественности нужен определенный ответ относительно того, действительно ли это предусмотрено контрактом", - добавил Радев.

Парламент может преодолеть вето президента, для этого нужно собрать не менее 121 голоса из 240.

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США, Самолеты, Вооружение, Покупка оружия, F-16, Румен Радев.
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