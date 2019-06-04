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Госдеп США одобрил продажу Болгарии истребителей F-16

Госдеп США одобрил продажу Болгарии истребителей F-16
06:45 Сегодня Телеграф

Новости мира: США одобрили поставки истребителей F-16 в Болгарию.

США одобрили поставки Болгарии самолетов F-16 на сумму в 1,7 миллиарда долларов, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству в структуре Пентагона, передает УНН.

Продажу одобрил госдепартамент, который оценивает политические риски подобных сделок. Он пришел к выводу, что продажа самолетов "будет способствовать задачам внешней политики и национальной безопасности США, поможет укрепить безопасность НАТО и безопасность ключевого партнера США".

Болгария хочет купить восемь самолетов модификации F-16 C/D Block 70/72, 10 двигателей к ним, 10 коммуникационных систем, а также другое оборудование и боеприпасы.

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Одобрение сделки властями США не значит, что она обязательно состоится. Переговоры ведут правительство Болгарии и производитель самолетов Lockheed Martin.

Стоит добавить, что в декабре прошлого года, президент Болгарии Румен Радев считал работу межведомственной комиссии Минобороны по выбору нового истребителя для нужд ВВС страны скомпрометированной, а предложение начать переговоры о приобретении новых истребителей F-16 c партнерами из США определил "как триумф лоббизма".

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Болгария, Пентагон, Госдеп США, F-16.
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