Берлин запретил дизельные авто в центре города

Новости мира: Запрет распространяется не на все автомобили в центре столицы Германии.

Правительство Берлина одобрило запрет на движение дизельных автомобилей на восьми отрезках улиц столицы ФРГ.

Об этом сообщает DW.

"Сенат Берлина во вторник, 23 июля, одобрил введение полного запрета на движение дизельных автомобилей на отдельных участках восьми центральных улиц немецкой столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что должны запретить движение легковых и грузовых автомобилей с дизельными двигателями экологических стандартов от Euro-1 до Euro-5. При этом на жителей соответствующих улиц, транспорта доставки, служб спасения или мастеров по ремонту запрет не распространяется.

Сенатор по вопросам транспорта Регина Гюнтер подчеркнула, что запрет распространится на отрезки улиц общей протяженностью 2,9 километра, тогда как общая длина сети дорог Берлина составляет 5450 километров. Среди улиц, на которых частично должны запретить движение дизельных автомобилей, принадлежащих, в частности, Лейпцигерштрасе и Фридрихштрасе.

В то же время неизвестно, когда именно будет введен соответствующий запрет на движение дизельных авто, ведь этот вопрос будет находиться в подчинение руководителей районов города. По словам сенатора, он должен заработать в августе или сентябре.