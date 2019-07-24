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Бывшего министра экономики Франции избили и ограбили

Бывшего министра экономики Франции избили и ограбили
12:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: На экс-министра экономики Франции Тьерри Бретона напали в центре Парижа.

Бывший министр экономики Франции Тьерри Бретон подвергся нападению в Париже, сообщает газета "Паризьен".

По ее данным, нападение произошло еще на выходных, однако стало об этом известно только сейчас.

Согласно информации издания, двое вооруженных мужчин ворвались поздней ночью в дом экс-министра, расположенный в 14-м округе Парижа. В этот момент в доме, помимо самого Тьерри Бретона, находилась его супруга и водитель.

Злоумышленники несколько раз ударили каждого из них, после чего заперли людей в туалете. Пострадавшим удалось спустя несколько часов открыть запертые двери и вызвать полицию.

По словам пострадавших, преступники похитили драгоценности, в том числе браслет стоимостью около 40 тыс. евро, а также около 1 тыс. евро наличными.

Тьерри Бретон занимал пост министра экономики Франции в период с 2005 по 2007 год. В настоящее время он является председателем правления французской корпорации Atos.

В Париже сотни нелегальных мигрантов штурмовали Пантеон

Французские СМИ отмечают, что в последнее время в Париже участились случаи краж, в особенности в дорогих и фешенебельных районах. Недавно во французской столице неизвестные ограбили принца Венеции Эммануила-Филиберта Савойского и его супругу, французскую актрису Клотильду Куро.

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Париж, Франция, Нападение, Ограбление, Тьерри Бретон.
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