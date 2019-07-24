Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Среда, 24.07.2019
В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
Спецпрокурор Мюлллер: Мы не можем выдвынуть обвинения Трампу, пока он президент
Спецпрокурор Мюлллер: Мы не можем выдвынуть обвинения Трампу, пока он президент
Ла Лига может заблокировать выступления Гризманна в Барселоне
Ла Лига может заблокировать выступления Гризманна в Барселоне
"Расслабьтесь. Все норм": Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск "Блэйда"
Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск "Блэйда"

СМИ: В Италии намерены рассмотреть предложение о вотуме недоверия Сальвини

СМИ: В Италии намерены рассмотреть предложение о вотуме недоверия Сальвини
23:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Итальянская оппозиция намерена вынести предложение о вотуме недоверия Сальвини.

Демократическая партия Италии намерена вынести на рассмотрение парламента предложение о вотуме недоверия вице-премьеру Италии Маттео Сальвини из-за скандала с предполагаемым финансированием Россией его партии, сообщают в среду итальянские СМИ.

"В скором времени Демократическая партия вынесет (предложение - Ред.) о вотуме недоверия министру Сальвини, который не выполняет своих обязанностей", - сказал представитель оппозиционной Демократической партии Андреа Маркуччи.

В свою очередь, лидер партии Никола Дзингаретти отметил, что итальянский парламент так и не услышал от премьер-министра Италии Джузеппе Конте объяснений по поводу предполагаемого финансирования партии Сальвини из России.

"Сегодня Джузеппе Конте практически ничего не сказал по этому вопросу", - приводят издания слова Дзингаретти.

Ранее в среду премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что полностью доверяет членам своего правительства, несмотря на публикации в СМИ о возможном финансировании из России одной из партий правящей коалиции.

В начале июля стало известно, что итальянская прокуратура проводит расследование предполагаемого финансирования из РФ партии Сальвини. По данным газеты La Stampa, расследование началось еще в феврале, когда о переговорах сообщило издание l'Espresso.

Зеленский обговорил с итальянским премьером приговор нацгвардейцу Маркиву

Издание Buzzfeed ранее опубликовало материал, в котором говорится, что соратник Сальвини Джанлука Савоини и еще двое граждан Италии в 2018 году якобы проводили секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию.

Сальвини после публикации неоднократно заявлял, что его партия никогда не получала финансирования из России. В сенат для дачи пояснений он не явился.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Италия, Маттео Сальвини, Андреа Маркуччи, Никола Дзингаретти.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День ангела Ольги: значение имени и СМС поздравления
02 Приметы и обряды на 24 июля - День святой Ольги
03 Гороскоп на сегодня, 24 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Раскрыта истинная причина развода Славы и Эдгара Каминских
05 Врачи назвали овощ для снижения артериального давления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Великобритания получила новых глав Министерства финансов и МИД
Великобритания получила новых глав Министерства финансов и МИД
С начала года предприятия Украины произвели стоительных работ на 66 млрд грн
С начала года предприятия Украины произвели стоительных работ на 66 млрд грн
Премьер Молдовы рассматривает возможность покупки реверсного газа у Украины
Премьер Молдовы рассматривает возможность покупки реверсного газа у Украины
Умер знаменитый голливудский актер
Умер знаменитый голливудский актер
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь