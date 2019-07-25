Евродепутат назвал "ловушкой" идею федерализации Приднестровья и Донбасса

Новости мира: По мнению Сикорского, федерализм для Донбасса и Приднестровья является ловушкой РФ

Тезис о федерализации оккупированных РФ регионов Молдовы и Украины является ловушкой, которую подготовила Москва, пытаясь лишить эти страны возможности самим определять собственную геостратегическую ориентацию.

Такое мнение на заседании Комитета иностранных дел Европарламента выразил представитель Европейской народной партии Радослав Сикорский.

Именно так он прокомментировал слова премьер-министра Молдовы Майи Санду, которая на парламентских слушаниях в Брюсселе заявила, что новоизбранное правительство страны исключает возможность "федерализации" в контексте Приднестровского кризиса.

"Я был очень рад услышать подтверждение вашего интеллектуального подхода, уважаемая премьер-министр, когда вы говорили об опасности федерализма для Приднестровья. Потому что идея сделать в Приднестровье и на Донбассе контролируемые Россией анклавы является попыткой придать этим анклавам возможность влиять, или даже больше - доминировать в геостратегической ориентации целой страны. Вы должны быть хорошо проинформированы об этой ловушке", - отметил Сикорский.