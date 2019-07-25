Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
Мюллер о вмешательствах в выборы со стороны РФ: Они продолжают вмешиваться, пока мы тут сидим
Мюллер о вмешательствах в выборы со стороны РФ: Они продолжают вмешиваться, пока мы тут сидим
СМИ: КНДР опять испытывает ракеты
СМИ: КНДР опять испытывает ракеты
Лидер Реала рискует пропустить весь следующий сезон
Лидер Реала рискует пропустить весь следующий сезон
Новый фильм о Риддике: завершен сценарий четвертой части
Новый фильм о Риддике: завершен сценарий четвертой части

Мюллер о вмешательствах в выборы со стороны РФ: Они продолжают вмешиваться, пока мы тут сидим

Мюллер о вмешательствах в выборы со стороны РФ: Они продолжают вмешиваться, пока мы тут сидим
05:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Мюллер сообщил, что Россия планирует и впредь вмешиваться в выборы в США.

Бывший специальный прокурор США Роберт Мюллер убежден, что атака России на американскую избирательную систему продолжается, и Кремль планирует вмешаться в президентские выборы 2020 года.

Более того, опыт РФ теперь стремятся перенять другие страны, заявил Мюллер на слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса.

"Это не была отдельная попытка. Они продолжают вмешиваться, прямо пока мы тут сидим. И они собираются это сделать в следующей избирательной кампании (на выборах президента США в 2020 году - ред.)", - ответил Роберт Мюллер на вопрос сенатора-республиканца Уилла Херда.

В связи с этим Мюллер призвал, в частности, "агрессивно и как можно быстрее" принять новое законодательство, которое бы помогло ФБР, ЦРУ и АНБ работать слаженно ради противодействия российскому вмешательству.

Спецпрокурор Мюлллер: Мы не можем выдвынуть обвинения Трампу, пока он президент

Он согласился с сенатором в необходимости обеспечить юридический механизм, чтобы разведывательные органы могли быстро предупреждать кандидатов о том, что они подпали под действие российских "активных мероприятий".

"Более того, мы должны обратить внимание, что теперь многие другие страны работают над своими возможностями, чтобы повторить то, что сделали россияне", - предостерег Мюллер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Роберт Мюллер, Вмешательства в выборы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
02 Действительно ли морковь улучшает зрение: ответ врачей
03 Гороскоп на завтра, 25 июля 2019: все знаки Зодиака
04 У Зеленского обсудили введение безвизового режима с Кореей
05 "Европейская солидарность": У ГБР нет открытых дел против Порошенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Великобритания получила новых глав Министерства финансов и МИД
Великобритания получила новых глав Министерства финансов и МИД
В Турции тяжело ранили беларусского дипломата
В Турции тяжело ранили беларусского дипломата
Премьер Молдовы рассматривает возможность покупки реверсного газа у Украины
Премьер Молдовы рассматривает возможность покупки реверсного газа у Украины
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon отложили из-за погодных условий
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon отложили из-за погодных условий
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь