Мюллер о вмешательствах в выборы со стороны РФ: Они продолжают вмешиваться, пока мы тут сидим

Новости мира: Мюллер сообщил, что Россия планирует и впредь вмешиваться в выборы в США.

Бывший специальный прокурор США Роберт Мюллер убежден, что атака России на американскую избирательную систему продолжается, и Кремль планирует вмешаться в президентские выборы 2020 года.

Более того, опыт РФ теперь стремятся перенять другие страны, заявил Мюллер на слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса.

"Это не была отдельная попытка. Они продолжают вмешиваться, прямо пока мы тут сидим. И они собираются это сделать в следующей избирательной кампании (на выборах президента США в 2020 году - ред.)", - ответил Роберт Мюллер на вопрос сенатора-республиканца Уилла Херда.

В связи с этим Мюллер призвал, в частности, "агрессивно и как можно быстрее" принять новое законодательство, которое бы помогло ФБР, ЦРУ и АНБ работать слаженно ради противодействия российскому вмешательству.

Он согласился с сенатором в необходимости обеспечить юридический механизм, чтобы разведывательные органы могли быстро предупреждать кандидатов о том, что они подпали под действие российских "активных мероприятий".

"Более того, мы должны обратить внимание, что теперь многие другие страны работают над своими возможностями, чтобы повторить то, что сделали россияне", - предостерег Мюллер.