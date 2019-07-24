Спецпрокурор Мюлллер: Мы не можем выдвынуть обвинения Трампу, пока он президент

Новости мира: Бывший специальный прокурор США Мюллер заявил, что обвинения в препятствовании правосудию могут быть выдвинуты Трампу после того, как он покинет свой пост.

Бывший специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что обвинения в препятствовании правосудию могут быть выдвинуты Дональду Трампу после того, как он покинет пост президента, пока он на ней находится, прокуроры не имеют такого права.

Об этом он заявил во время открытых слушаний в комитете по правоохранительной деятельности Палаты представителей Конгресса США.

"Правила Офиса юридического совета указывают на то, что мы не можем выдвигать обвинения действующему президенту", - отметил Мюллер, отвечая на вопрос конгрессмена-республиканца Кена Бака, почему президенту не были предъявлены обвинения в препятствовании правосудию несмотря на указанные в отчете факты.

Мюллер добавил, что таким образом, он не имел одного из инструментов, необходимых прокурорам для предъявления обвинения.

На вопрос конгрессмена, означает ли это, что прокуроры могут предъявить обвинение президенту по подозрению в препятствовании правосудию уже после того, как он покинет пост, Мюллер ответил: "Да".

Во вступительном слове перед слушаниями бывший спецпрокурор напомнил, что 7 обвиняемых были осуждены или признали вину, а расследование определило, что российское правительство вмешалось в американские выборы "поражающим и систематическим" способом.

В то же время он в очередной раз повторил: расследование не нашло фактов сговора членов избирательной кампании Трампа с российским правительством в этих усилиях.

Относительно препятствования правосудию, в котором подозревали президента США Дональда Трампа, Мюллер заявил, что не имел юридического права обвинять действующего президента, хотя факты препятствования были зафиксированы.

Утром 24-го июля, перед началом свидетельств Мюллера в Конгрессе, президент США Дональд Трамп опубликовал целых восемь сообщений в Twitter со словесными нападками лично на Мюллера, демократов, американскую прессу. Он снова обвинил спецпрокурора в заангажированности, назвал расследование "охотой на ведьм", в очередной раз большими буквами написал "НИКАКОГО СГОВОРА, НИКАКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ".

Как сообщал Укринформ, расследование специального прокурора США Мюллера относительно возможных связей и сговора между сотрудниками избирательной кампании Дональда Трампа и Россией, которая вмешивалась в президентские выборы США в 2016 году, продолжалось с июня 2017 до марта 2019 года.

По результатам был подготовлен отчет на более чем 400 страниц, в котором говорится о "систематическом и масштабном" вмешательстве России в избирательный процесс в США в 2016 году.

В то же время в заключениях отчета говорится, что доказательств сговора Трампа с россиянами, достаточных для предъявления обвинения, найдено не было. С другой стороны, прокуроры не исключили, что президент США пытался препятствовать правосудию в ходе расследования.