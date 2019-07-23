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Мюллера ограничили в докладе Конгрессу по "российскому делу"

Мюллера ограничили в докладе Конгрессу по "российскому делу"
09:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Минюст США разрешил Роберту Мюллеру давать показания Конгрессу только в рамках доклада.

Министерство юстиции США потребовало от бывшего специального прокурора Роберта Мюллера ограничить свои показания перед Конгрессом только теми данными, которые содержатся в обнародованном докладе об итогах расследования "российского дела", сообщило The Hill.

Впрочем, издание отмечает, что Мюллер вряд ли сообщил бы на слушаниях что-то новое, чего нет в обнародованной 448-страничной версии доклада, посвященного предполагаемому вмешательству России в американские выборы в 2016 году.

Признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа команда бывшего специального прокурора не обнаружила, однако вмешательство России в выборы охарактеризовала, как систематическое и широкомасштабное.

Спецпрокурор не стал выдвигать Трампу обвинений в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. Тот пришел к выводу, что для предъявления обвинений нет достаточных оснований.

Мюллер выступит на публичные слушания в двух комитетах Конгресса США

Мюллер будет публично свидетельствовать перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США 24 июля.

Тем временем, под атаку конгрессменов попала советница Трампа Келлиэнн Конуэй. Комитет по надзору Палаты представителей США в понедельник официально назначил дату голосования о том, чтобы обвинить ее в неуважении к Конгрессу.

Ранее Конуэй отказалась добровольно принимать участие в двух слушаниях в комитете, а позже проигнорировала и вызов по повестке. В свою очередь Белый дом утверждал, что она имеет право не давать показания.

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США, Конгресс США, Роберт Мюллер, Минюст США, Российское дело.
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