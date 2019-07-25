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На должность покойного Юкии Амано сегодня выберут нового главу МАГАТЭ

На должность покойного Юкии Амано сегодня выберут нового главу МАГАТЭ
08:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В МАГАТЭ почтят память покойного гендиректора и выберут нового главу организации.

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на специальном заседании 25 июля в Вене определится с новым гендиректором организации.

Об этом сообщает корреспондент со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

"На повестке дня ожидается: чествование памяти покойного генерального директора Юкии Амано, определение нового генерального директора и назначении исполняющего обязанности генерального директора", - отмечается в сообщении.

Заседание будет проходить в закрытом для прессы режиме в штаб-квартире МАГАТЭ на территории Венского международного центра.

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Согласно процедуре, кандидат на должность гендиректора организации определяется голосованием членов Совета управляющих. В дальнейшем эта кандидатура должна быть одобрена на ежегодном заседании Генеральной конференции МАГАТЭ, которая проходит осенью.

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Вена, МАГАТЭ, Юкия Амано, Глава МАГАТЭ.
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