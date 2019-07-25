На должность покойного Юкии Амано сегодня выберут нового главу МАГАТЭ

Новости мира: В МАГАТЭ почтят память покойного гендиректора и выберут нового главу организации.

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на специальном заседании 25 июля в Вене определится с новым гендиректором организации.

Об этом сообщает корреспондент со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

"На повестке дня ожидается: чествование памяти покойного генерального директора Юкии Амано, определение нового генерального директора и назначении исполняющего обязанности генерального директора", - отмечается в сообщении.

Заседание будет проходить в закрытом для прессы режиме в штаб-квартире МАГАТЭ на территории Венского международного центра.

Согласно процедуре, кандидат на должность гендиректора организации определяется голосованием членов Совета управляющих. В дальнейшем эта кандидатура должна быть одобрена на ежегодном заседании Генеральной конференции МАГАТЭ, которая проходит осенью.