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В Германии побит температурный рекорд

В Германии побит температурный рекорд
15:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Германии в прошлую среду, по всей вероятности, был побит тепловой рекорд, а метеорологи обещают, что далее погода будет еще более знойной.

В городке Гейленкирхен в Северной Рейн-Вестфалии были зафиксированы 40,5 градуса (в тени). Это, по утверждению Немецкой метеослужбы (DWD), превышает предыдущий рекорд от 5 июля 2015 года - 40,3 градуса в Баварии. Сейчас метеорологи проверяют эти данные, зафиксированные на измерительной станции НАТО. Если они подтвердятся, рекорд будет признан официально.

В некоторых регионах страны коммунальные службы поливают автодороги водой, чтобы отвратить расплавление асфальта, а также торфяники, чтобы предотвратить пожары. Deutsche Bahn проводит испытания на полигоне с начала июля, целью которого является просчет температур, которые могут привести к повреждению железнодорожных путей и, соответственно, опасности движения, а также поиск путей для предотвращения этого, в частности, посредством применения спецпокрытия. Такие же исследования проводят австрийские и швейцарские железнодорожники.

 На местах принимаются различные меры помощи гражданам - от бесплатной раздачи воды до обеспечения мороженым.

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Это уже вторая «горячая волна» в Германии этим летом, первая была в конце июня. По мнению экспертов, в будущем в Германии чаще будут возникать такие аномальные периоды чрезвычайного тепла, когда температура в бассейне Рейна может достигать даже 46 градусов.

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Германия, Жара, Гейленкирхен.
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