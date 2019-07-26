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Полиция Австрии объявила в розыск российского куратора из ГРУ

Полиция Австрии объявила в розыск российского куратора из ГРУ
04:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Австрии российского куратора из ГРУ Зайцева Игоря Егоровича объявили в розыск.

Полиция Австрии объявила в национальный и международный розыск офицера военной разведки РФ Зайцева, которого считают куратором полковника австрийской армии, задержанного за шпионаж.

Такую информацию обнародовало министерство внутренних дел Австрии, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Зайцев Игорь Егорович подозревается в ведении внутри страны секретной деятельности российской военной спецслужбы "Главное разведывательное управление" в ущерб Республике Австрия", - сообщается на сайте МВД в разделе "Розыск".

Отмечается, что Зайцев И. Е. - гражданин РФ, уроженец Москвы, 06.04.1954 г.р. В общеевропейский розыск объявлен 23 июля по представлению прокуратуры Зальцбурга. Также выдан международный ордер на его арест.

"Грушник" обвиняется в "разглашении государственных секретов, тайной разведывательной деятельности в ущерб Австрии, умышленном разглашении военной тайны".

Ранее в четверг австрийское издание Kurier сообщило, что розыск Зайцева производится в рамках расследования шпионского дела отставного полковника австрийской армии Мартина М., который был задержан в ноябре 2018 года и с тех пор находится под стражей в Зальцбурге. В сообщении для прессы местная полиция подтвердила, что речь идет именно о деле отставного 70-летнего полковника Мартина М.

Отмечается, что объявленный в розыск россиянин, очевидно, был куратором австрийского офицера от ГРУ РФ. При этом сообщается, что спецслужбам удалось зафиксировать их встречу, на которой Зайцев передал агенту 30 тыс. евро наличными за предоставленную информацию. Всего же австрийский полковник-шпион якобы получил от россиян "сотни тысяч евро".

Вице-канцлер Австрии оказался в центре скандала

Напоминаем, 9 ноября 2018 года в Австрии обнародовали информацию о разоблачении бывшего полковника австрийской армии, который с 1990-х годов шпионил на российское ГРУ. По информации австрийских СМИ, он вышел на пенсию около пяти лет назад, однако продолжал работал на РФ.

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Россия, Австрия, РФ, Куратор, Гру.
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